Цхинвал, , 11:48 — REGNUM

В договор о союзничестве Южной Осетии и России внесут изменения. Эти изменения касаются сроков пребывания граждан Южной Осетии в России, граждан России в Южной Осетии. Ранее срок составлял не более 90 дней. Теперь ограничение может быть снято и установлено бессрочное пребывание граждан обеих стран в союзническом государстве. Инициатива поступила с российской стороны. Члены комитета верхней палаты по международным делам рекомендовали Совету Федерации РФ принять такое решение на пленарном заседании, сообщает ИА «Рес».

Для того, чтобы отменить ограничения, нужно внести изменения в договор между двумя странами о союзничестве и интеграции. Как отметил заместитель замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, ратификация не потребует изменений в действующие и принятия новых федеральных законов.

Напомним, 17 сентября 2008 г. в Москве между Российской Федерацией и Южной Осетией был заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Затем 18 марта 2015 г. был заменен Договором о союзничестве и интеграции.