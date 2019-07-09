Джакарта, , 11:52 — REGNUM

Индонезия намерена отправить в Австралию более 210 тонн мусора, сообщает Sindonews.

Представитель таможенной службы в индонезийской провинции Восточная Ява заявил, что в восьми контейнерах, доставленных в город Сурабая, должна содержаться только использованная бумага. Фактически, там были обнаружены опасные материалы и бытовые отходы, включая пластик.

«После проверки министерство охраны окружающей среды Индонезии рекомендовало реэкспортировать эти контейнеры с мусором», — говорится в сообщении таможенной службы.

Известно, что австралийская компания Oceanic Multitrading отправила отходы в Индонезию при содействии индонезийской компании PT. MDI.

Ранее представители стран Юго-Восточной Азии подчеркнули, что территорию государств не следует использовать в качестве площадок для захоронения отходов. На прошлой неделе Индонезия объявила, что отправляет обратно 49 контейнеров с отходами во Францию и другие развитые страны.

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