Челябинск, , 11:44 — REGNUM

Член Совета Федерации о Челябинской области Ирина Гехт досрочно покидает верхнюю палату Федерального Собрания. Она просит прекратить её полномочия с 10 июля.

По некоторым данным, Гехт займёт высокий пост в правительстве Челябинской области. Отметим, с прежним губернатором региона Борисом Дубровским её отношения были непростыми. Но когда врио губернатора стал Алексей Текслер, взаимоотношения сенатора с исполнительной властью снова нормализовались.

Добавим, ранее Гехт была заместителем председателя облправительства по социальным вопросам. В Совет Федерации её назначил Борис Дубровский. 24 сентября 2014 года она стала сенатором. В верхней палате Гехт является заместителем главы комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.