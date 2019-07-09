Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о внесении изменений в Социальный кодекс Северной столицы. Это расширит возможности пользоваться услугами «социального такси» для граждан, имеющих право на льготы.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 9 июля в Смольном, теперь за счет средств бюджета Санкт-Петербурга льготникам будет оплачиваться 90% стоимости разового проезда к оргпанизациям, включенным в основной перечень социально значимых объектов (аптеки, образовательные структуры и т.д.), и 70% стоимости разового проезда к объектам, включенным в дополнительный перечень (санаторно-курортные организации, аэропорты, вокзалы и т. д.).

Среди тех, кто может воспользоваться «социальным такси» на этих условиях: дети-инвалиды при наличии третьей или второй степени ограничения способности к контролю за своим поведением; дети-инвалиды, страдающие онкологическими заболеваниями и нуждающиеся в проведении радиотерапевтических или химиотерапевтических методов лечения; взрослые инвалиды, страдающие онкологическими заболеваниями и нуждающиеся в указанных методах лечения.

Кроме того, бюджет возьмет на себя оплату 80% стоимости проезда к объектам, включенным в основной перечень, и 50% стоимости проезда к объектам, включенным в дополнительный перечень, для инвалидов по зрению II группы, нуждающихся по медицинским показаниям в обеспечении техническими средствами реабилитации в виде белых тростей.

Напомним, согласно Социального кодексу Санкт-Петербурга, «социальными такси» в городе могут пользоваться ветераны войны, инвалиды, узники концлагерей и другие льготные категории граждан. В этом случае город компенсирует им от 50% до 90% от реальной стоимости поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, право воспользоваться услугами «социального такси» в Санкт-Петербурге предоставят всем инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, независимо от степени инвалидности. Соответствующий законопроект находится на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

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