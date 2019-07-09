Киев, , 11:33 — REGNUM

Лидер партии «Голос», певец Святослав Вакарчук объяснил, почему не смог ответить на вопрос Юлии Тимошенко о стоимости газа для населения Украины. Об этом политик заявил 8 июля в интервью телеканалу «Наше время».

«Мне кажется, что вопрос, который мне задали, в каком-то смысле был манипулятивным. Потому что мы знаем прошлое этих политиков. Они пришли из торговли газом. Это они договаривались с Россией о ценах на газ, за которые мы еще много лет должны были расплачиваться миллиардами заемных долларов», — рассказал Вакарчук, намекая на прошлое Тимошенко.

Он отметил, что на самом деле знает сколько стоит кубометр газа, хотя и не имеет в квартире газовой плиты.

«Я, в отличие от них всех, живу в многоквартирном доме. Мне, как и всем, приходят счета за электричество: у меня дома нет газовой плиты, но я плачу за электричество. Я хорошо знаю, какие эти счета… Поэтому пусть они не рассказывают о своих знаниях цен», — добавил Вакарчук.

Напомним, 28 июня лидер партии «Голос» Вакарчук показал свою неподготовленность во время дебатов с Юлией Тимошенко. Обсуждая тарифы на газ, он не смог назвать сумму, которую платят жители Украины за кубический метр газа.

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