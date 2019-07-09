Курган, , 11:41 — REGNUM

В Курганской области 9 июля 2019 года депутаты регионального парламента утвердили кандидатуру нового уполномоченного по правам человека. Им стал депутат областной думы Борис Шалютин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Борис Шалютин Пресс-служба Курганской областной думы

Ранее Бориса Шалютина рекомендовала на пост омбудсмена уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Парламентарии досрочно прекратили полномочия Бориса Шалютина, как депутата облдумы Зауралья. Он, в свою очередь, выразил надежду на сохранение с коллегами конструктивных отношений.

Ранее пост уполномоченного по правам человека Курганской области с 2014 года занимал Геннадий Порохин, сложивший полномочия осенью 2018 года.

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