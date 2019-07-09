Абу-Даби, , 12:43 — REGNUM

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил о том, что его страна будет поддерживать Судан при любых обстоятельствах. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, данное заявление поступило после того, как военный совет Судана и оппозиция достигли соглашения в сфере разделения полномочий.

Гаргаш отметил: «Мы надеемся, что в Судане будет сформирована особая система, которая усилит роль демократических институтов при условии широкой народной поддержки».

Диалог между военным советом и оппозицией возобновился 4 июля при посредничестве со стороны посла Эфиопии и представителей Африканского союза, которые выдвинули проект плана мирного разрешения конфликта в стране.