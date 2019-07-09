Бейрут, , 11:52 — REGNUM

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) совместно с правозащитными организациями обвинило правительство Ливана в том, что страна оказывает давление на беженцев из Сирии. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, тысячи сирийских беженцев пострадали от решения властей снести дома, в которых живут беженцы.

В Ливане, стране с населением около четырех миллионов человек, проживает по меньшей мере 1,5 миллиона сирийцев, которые бежали в соседнюю страну от войны. Почти миллион сирийцев зарегистрированы в качестве беженцев в УВКБ ООН.

Правительство Ливана пытается воспрепятствовать любой попытке сирийцев остаться в стране: от властей поступило распоряжение сносить дома, в которых жили или живут беженцы, чтобы «способствовать их возвращению на родину».

Представитель Human Rights Watch заявил о том, что данное действие стоит рассматривать как незаконное давление на беженцев.