Дублин, , 11:50 — REGNUM

Власти Ирландии считают, что в настоящее время существует значительный риск «беспорядочного Brexit» (выход Британии из ЕС без сделки) и принимает меры, чтобы защитить себя от любых возможных правовых последствий. Об этом заявил во вторник, 9 июля, министр финансов страны Пасхал Донохью, передает агентство Reuters.

«Мы считаем, что возникшая теперь перспектива беспорядочного Brexit является значительным риском», — сказал Донохью.

Он добавил, что, по его мнению, новые лидеры ЕС окажут Ирландии поддержку во время переговоров по Brexit. Brexit без соглашения причинит больший ущерб Ирландии, а не Великобритании, считает Донохью.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в шотландском городе Стерлинг заявила, что выход Великобритании из Европейского союза превратился в серьёзную проблему для Соединённого Королевства.