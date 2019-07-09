Ниамей, , 11:21 — REGNUM

54 из 55 государств африканского континента, кроме Эритреи, подписали договор о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли. Документ вступит в силу 1 мая 2020 года. Об этом сообщили представители Африканского Союза.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, более 32 глав африканских государств приняли участие в саммите Африканского Союза проходившего в Нигере, в ходе которого и был подписан данный договор.

Столица Ганы город Аккра был избран в качестве штаб-квартиры секретариата Африканской континентальной зоны свободной торговли.

По мнению большинства глав государств, договор об учреждении подобной зоны является новым историческим этапом для африканского континента.

Создание зоны свободной торговли было одним из наиважнейших проектов, стоявших на повестке дня в Африке. Поэтому, как отметил Муса Факи Махамат, председатель комиссии Африканского Союза, можно с уверенностью сказать, что мечта Африки наконец сбылась.