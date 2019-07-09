Лилонгве, , 11:53 — REGNUM

Сотрудник полиции Малави Джеймс Кададзера сообщил, что 68 человек были арестованы по обвинению в грабеже работников правоохранительных органов, порче и поджоге общественной и частной собственности, а также в причастности к беспорядкам, организованных после проведения выборов в стране, против главы национальной избирательной комиссии Малави.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», акции протеста были подготовлены Советом по вопросам развития людских ресурсов Малави и поддержаны членами оппозиции. Изначально планировалось провести мирные демонстрации, однако впоследствии ситуация изменилась.

Кададзера также добавил, что полиция страны осудила преступные деяния граждан во время демонстраций в городах Лилонгве, Блантире, Зомба, Мзузу, Румфи и Каронга.