Хартум, , 11:18 — REGNUM

Глава Военного Совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан обязался исполнять положения соглашения о разделении власти с гражданами. В ответ на это главы протестовавших движений прекратили кампанию гражданского неповиновения.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», 5 июля этого года Военный Совет страны и главы оппозиции договорились создать совместный орган, в который войдут как представители военной, так и гражданской властей, с целью прекратить политический кризис в Судане, длящийся уже на протяжении нескольких месяцев.

В своем заявлении, транслируемым в прямом эфире по телевидению, Бурхан отметил, что Военный Совет обещает защищать достигнутые договоренности и обеспечить их реализацию.

Соглашения была достигнуты в результате проведения двухдневных переговоров между двумя сторонами конфликта в столице страны городе Хартуме при посредничестве Африканского союза и Эфиопии.