Хартум, , 12:38 — REGNUM

Государственный департамент США сообщил, что приветствует договор о сотрудничестве, подписанный с целью прекратить политический кризис в Судане, длящийся уже на протяжении нескольких месяцев.

По информации новостного агентства VOA Swahili, представители госдепартамента США призвали развивать совместный суверенный совет, созданный из представителей военной и гражданской власти, который будет осуществлять управление страной в течение трех лет.

Договор был подписан 5 июля между главами демонстраций и генералами Военного Совета в результате проведения двухдневных переговоров.

США назвали создание совместного суверенного совета важным шагом вперед, а также выразили надежду на то, что договор приведет к созданию временного правительства, основой которого станут гражданские власти, поддерживаемые населением Судана.

Напомним, что после того, как в апреле этого года военные власти путем переворота сместили президента Омара Аль-Башира, занимавшего свой пост в течение долгого периода, по всей стране начались общественные демонстрации, продлившиеся несколько месяцев.