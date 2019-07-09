Анкара, , 12:10 — REGNUM

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил: «Новая президентская система правления вступила в силу. И хоть организация бюрократии ещё не приведена с ней в соответствие, это будет сделано. Вопросы недостаточного уровня предоставления гражданам государственных услуг будут урегулированы. То, что здесь действительно важно — скорость их оказания».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Омер Челик отметил: «В условиях первого периода функционирования президентской системы правления, когда есть объективные сложности и проблемы, естественно, проводится работа для их разрешения. Это вполне нормально, даже естественно». Он пообещал, что подобного рода работа будет завершена уже до конца 2019 года.

Политик добавил, что Народно-республиканская партия, оспаривая эффективность новой системы, стремится изменить ее, а также и правящий режим. Он добавил: «Это система вступила в силу согласно народному волеизъявлению на референдуме. Оспаривание системы никак не соотносится с оспариванием режима. Вступившие в силу изменения, за которые проголосовал народ, должны уважать все».