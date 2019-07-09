Сеул, , 11:13 — REGNUM

Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун встретится в Берлине со спецпредставителем Госдепа США по КНДР Стивеном Бигэном, сообщает 9 июля Yonhap.

По данным издания, встреча состоится 11 июля, стороны обсудят пути мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями состоялась третья встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В КНДР встречу назвали исторической и отметили, что лидеры двух стран выразили полное понимание и озабоченность проблемами в отношениях двух Корей.

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