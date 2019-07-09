Анкара, , 11:16 — REGNUM

Министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк возглавляет турецкую делегацию на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, проходящей 8−11 июля 2019 года в Екатеринбурге. Во время визита запланированы его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком и министром промышленности РФ Денисом Мантуровым, после чего под председательством турецкого министра пройдет заседание российско-турецкого промышленного форума. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в рамках выставки от имени Турции как страны-партнера будут представлены такие компании, как Durmazlar Makina (станкостроительный завод), компания Layne Bowler Pompa (центробежные промышленные насосы), Hürmak Plastik Otomotiv Makina (термопластавтоматы). В числе экспонентов значатся Yılmaz Redüktör (редукторы), Hidromode Hidrolik Makina (гидравлические прессы и машины). На российско-турецком промышленном форуме будут проведены заседания, посвященные таким сферам, как внедрение в промышленность цифровых технологий, промышленные инновации, новые материалы, роботизация промышленности, промышленная логистика, развитие оборонной, радиоэлектронной и химической промышленности.

Решение о присвоении Турции статуса страны-партнера ИННОПРОМ было принято на высшем руководящем уровне обоих государств в конце 2018 года.