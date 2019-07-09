Анкара, , 12:52 — REGNUM

Премьер-министр Северного Кипра Эрсин Татар, вступивший в должность в мае 2019 года, принял с визитом вице-президента Турецкой Республики Фуата Октая, который во время встречи заявил: «Предприниматели ждут реформ. В программе правительства открывается множество возможностей. Больше всего мы желаем, чтобы посредством реформ экономика стала открытой для инвесторов».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фуат Октай отметил, что с формированием нового правительства для Северного Кипра начался новый период, и подчеркнул: «Я надеюсь, что это начало великих свершений. Мы верим, что новое правительство преуспеет в своих начинаниях». Вице-президент также добавил: «На повестке дня всего мира, и, в том числе, и Кипра, находятся углеводородные ресурсы. В этом вопросе мы должны быть максимально внимательны. Для охраны стабильности и прогресса, для защиты прав турок-киприотов необходимо продолжать наше межправительственное сотрудничество».