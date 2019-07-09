Анкара, 9 июля 2019, 12:44 — REGNUM
Глава парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Турции Мехмет Муш произнес речь, приуроченную к приближающейся годовщине попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, осуществленной сторонниками Фетхуллаха Гюлена, и заявил: «82 млн верных сынов отчизны не допустят переворота. Ни мы, политики, ни наш народ не позволим этому произойти». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мехмет Муш отметил, что дата 15 июля 2016 года осталась в истории Турции черным пятном, но турецкий народ под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана героически «бросился грудью на амбразуру», чтобы не дать изменникам одержать верх. Политик также напомнил о деятельном участии депутатов Великого национального собрания Турции в противодействии попытке переворота. Мехмет Муш добавил, что в ночь переворота, несмотря на удары авиации путчистов, депутаты собрались в здании Меджлиса, чтобы продемонстрировать, что они не могут не оправдать оказанное им народом доверие. Он продолжил: «Народ вверил нам страну. Мы были в здании Меджлиса до последнего, чтобы бороться за оказанное нам доверие. Путчисты бомбили Меджлис и пытались штурмовать его при помощи танков. Но наши сограждане не позволили им этого сделать».