Анкара, , 11:13 — REGNUM

Пресс-служба Президента Турецкой Республики сообщила, что Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в резиденции Долмабахче в Стамбуле принял премьер-министра Правительства национального согласия Ливии Фаиза Мустафу ас-Сараджа. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в ходе беседы политики обсудили двусторонние турецко-ливийские отношения, затронули последние события в Ливии, а также коснулись региональных вопросов. Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил поддержку Турцией признанного международным сообществом ливийского правительства и призвал незаконные формирования под командованием генерала Халифы Хафтара прекратить свои атаки на Триполи. Турецкий лидер подчеркнул, что во имя мира, спокойствия и стабильности в Ливии он поддерживает легитимное ливийское правительство, которое возглавляет Фаиз Мустафа ас-Сарадж.