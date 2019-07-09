Анкара, , 11:58 — REGNUM

Министерство иностранных дел Турецкой Республики выступило с официальным поздравительным посланием, адресованным председателю партии «Новая демократия» Кириакосу Мицотакису по случаю его победы на досрочных парламентских выборах в Греции. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, в частности, заявил: «Поздравляем лидера партии «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса с победой на досрочных выборах в Греции и получением мандата на формирование нового правительства Греции».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хами Аксой выразил надежду на то, что с созданием нового правительства под председательством Кириакоса Мицотакиса дружественные отношения между Турцией и Грецией еще более укрепятся. Дипломат отметил: «Турция намерена в кратчайшие сроки активизировать каналы двустороннего диалога с Грецией для решения насущных вопросов».По предварительным данным, победителем досрочных всеобщих выборов в Греции стала партия «Новая демократия», возглавляемая Кириакосом Мицотакисом. Согласно предварительным итогам голосования, «Новая демократия» набрала от 38 до 42% голосов избирателей, а партия «Сириза» во главе с Алексисом Ципрасом осталась с 11,5% голосов. Таким образом, необходимости создания коалиционного правительства больше нет.