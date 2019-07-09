Анкара, , 12:13 — REGNUM

Министерство обороны Турецкой Республики со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместило запись, в которой заявило, что в результате авиаударов ВВС Турции по объектам террористов в районах Зап и Гара на севере Ирака были нейтрализованы 4 боевика Рабочей партии Курдистана. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в записи говорится, что также были уничтожены убежища и склады боеприпасов, принадлежавшие террористам. Действия ВВС Турции координировались Штабом операции «Коготь» в иракском районе Хакурк. Операция «Коготь» курируется лично министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ее рамках уже ликвидировано 65 боевиков Рабочей партии Курдистана. Эта организация признана в качестве террорической в США и ЕС и находится в соответствующих списках. В ходе борьбы с ней с июля 2015 года свои жизни отдали более 800 сотрудников сил безопасности Турции.