Мехико, , 11:30 — REGNUM

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что программа мексиканского правительства по ограничению миграции реализуется по задуманному сценарию. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

По словам дипломата, Институт национальной миграции полностью справляется с задачами, возложенными на него в соответствии с миграционным законодательством Мексики.

Эбрард обозначил, что в Мексике не могут проживать мигранты, не имеющие регистрации, и что предпринимаются все меры для того, чтобы это условие выполнялось.

Министр добавил, что к разрешению проблемы миграции подключилось министерство труда: глава этого ведомства отправился в поездку по пограничным зонам на юге и севере страны, чтобы проконтролировать мероприятия, нацеленные на создание рабочих мест для мигрантов.

Ранее, чтобы остановить поток мигрантов из Центральной Америки в Мексику, правительство последней запустило программу сотрудничества с Гватемалой, Сальвадором и Гондурасом, предусматривающую создание рабочих мест и искоренение бедности. Её изначальный бюджет составляет более 100 млн долларов. Финансируется она из фонда «Юкатан».