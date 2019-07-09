Мехико, , 11:59 — REGNUM

Министр гражданской безопасности и защиты Мексики Альфонсо Дурасо объявил о создании «переходного» ведомства, целью которого является упразднение за 1,5 года федеральной полиции и присоединение её к новому ведомству безопасности — Национальной гвардии. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Решение было принято в результате переговоров с полицейскими, которые выступили против расформирования полиции и отказались перейти на службу в Национальную гвардию.

Дурасо подчеркнул, что речь никоим образом не идёт об увольнении сотрудников полиции, ущемлении их прав или урезании зарплат.