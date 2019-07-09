Каракас, , 12:01 — REGNUM

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что оппозиция возобновляет переговоры с венесуэльскими властями. Об этом сообщает мексиканское агентство Excelsior со ссылкой на AFP.

«Гуайдо заявил, что венесуэльская оппозиция и правительство возобновляют переговоры на Барбадосе», — заявили в агентстве.

Напомним, что первые попытки наладить переговорный процесс с оппозицией правительство Николаса Мадуро предприняло в мае этого года при посредничестве Норвегии.