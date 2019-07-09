Тегеран, , 12:16 — REGNUM

Глава космического агентства Ирана Мортеза Барари заявил, что Иран занимает первое место в регионе, а также одиннадцатое в мире по космическим исследованиям и реализованным проектам в космической сфере, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Мортеза Барари подчеркнул, что фактором, выводящим Иран на первое место на Ближнем Востоке в космической сфере, является участие в международных форумах и научных исследованиях, а также деятельность в связанных с космической отраслью организациях.

По словам чиновника, характерной чертой иранской космической промышленности является наличие всего спектра необходимых технологий, которые позволяют достигать новых вершин развития отрасли.