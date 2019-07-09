Тегеран, , 11:25 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter заявил, что Иран вернется к полному выполнению своих обязательств по «ядерной сделке» только в том случае, если ЕС предпримет необходимые усилия и начнет полностью исполнять соглашение. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, после того как ЕС не смог выполнить свои обязательства по СВПД в связи с выходом США, он должен политически поддержать намерения Ирана частично прекратить выполнение соглашения. «ИРИ должна получить поддержку от ЕС хотя бы на уровне МАГАТЭ», — утверждает Зариф.

Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что у ЕС «нет предлогов» для того, чтобы избежать проявления твердой политической воли. Именно от того, сможет ли Европа противостоять решению США, зависит судьба соглашения.

Раннее Иран приостановил часть обязательств по СВПД в связи с истечением двухмесячного ультиматума странам ЕС. В мае 2019 года Иран потребовал от ЕС полного соблюдения СВПД, пригрозив в противном случае частично прекратить выполнять соглашение.