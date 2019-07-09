Тегеран, , 12:56 — REGNUM

Директор Банка развития экспорта Ирана Али Салехабади, выступая на экономической конференции в Тегеране, заявил, что в ближайшие годы несырьевой экспорт сможет покрыть убытки от запрета продажи иранской нефти, введенного США, и обеспечить достаточное поступление иностранной валюты в страну. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По мнению чиновника, сведение нефтяного экспорта Ирана к нулю не будет являться критичным для страны. Для этого необходимо повышать конкурентоспособность иранских товаров на мировых рынках за счет стимулирования экспорта. Тех средств, что за последние несколько лет выделили Центральный банк и Фонд национального развития Ирана на развитие экспортной отрасли недостаточно.

Раннее в мае 2019 года президент США Дональд Трамп запретил остальным странам мира закупать иранскую нефть под угрозой санкций. Это произошло спустя ровно год после выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного в 2015 году.