Тегеран, , 10:51 — REGNUM

Официальные лица остана (иранской провинции) Голестан и китайской провинции Гуаньчжоу подписали меморандум о взаимопонимании и договорились о создании крупного индустриального парка вблизи иранского города Горган. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Глава иранского остана Хади Хакшенас подчеркнул, что в провинции созданы широкие возможности для привлечения иностранных инвестиций, в особенности в сферы торговли, культуры, туризма и образования. Китай является крупнейшим экономическим партнером Ирана, и строительство нового индустриального парка в провинции еще больше поспособствует развитию двусторонних отношений.

В ходе этой встречи между Горганом и Гуанчжоу было также заключено соглашение о побратимстве. По мнению Хади Хакшенаса, данный факт свидетельствует о том, что у Голестана и Китая нет ограничений для сотрудничества.