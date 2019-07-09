Тегеран, 9 июля 2019, 12:40 — REGNUM
8 июля МИД Германии и Великобритании выразили обеспокоенность в связи с решением Ирана обогащать уран сверх нормы, установленной «ядерной сделкой». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
На официальном аккаунте МИД Германии в Twitter появилось сообщение о том, что ФРГ чрезвычайно обеспокоена решением Ирана обогащать уран сверх лимита по СВПД. По мнению внешнеполитического ведомства, Иран должен прекратить любую деятельность, не связанную с договором.
МИД Великобритании, в свою очередь, опубликовал заявление, обвинив Иран в нарушении «ядерной сделки». Великобритания подчеркнула, что по-прежнему выполняет положения СВПД, в связи с чем призвала Иран не заниматься деятельностью вне рамок соглашения. В заявлении также говорится о создании Совместной комиссии по СВПД для координации дальнейших действий по договору.
Раннее Иран приостановил часть обязательств по СВПД в связи с истечением двухмесячного ультиматума странам ЕС. В мае 2019 года Иран потребовал от ЕС полного соблюдения СВПД, пригрозив в противном случае частично прекратить выполнять соглашение.