Симферополь, , 10:46 — REGNUM

Власти Грузии несут ответственность за действия журналиста, оскорбившего в эфире телеканала президента России Владимира Путина. Такое мнение на своей странице ВКонтакте 9 июля высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Глава Крыма Сергей Аксёнов

«Считаю, что власти Грузии несут всю полноту ответственности за выходку мерзавца, оскорбившего президента России, и в его лице — всё наше государство и весь российский народ. Это не частный случай, а результат государственной политики, основой которой являются животная русофобия и абсолютная безнаказанность её носителей. Подонок, называющий себя журналистом, должен быть не просто отстранён от работы, а наказан по всей строгости российских законов. Поддерживаю предложение о возбуждении против Габунии уголовного дела. Согласие или несогласие властей Грузии на его экстрадицию в нашу страну станет показателем их способности и желания обуздать потерявших берега радикалов».