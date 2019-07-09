Нью-Дели, , 12:32 — REGNUM

Посол Индии в Иране Гаддам Дхармендра на встрече с директором портовой организации провинции Систан и Белуджистан Бехрузом Агаи заявил, что Индия полна решимости устранить проблемы и барьеры в торговле через порт Чабахар на юге Ирана, а также готова расширить спектр товаров, перевозимых через порт. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Дипломат отметил, что в прошлом году через Чабахар были импортированы такие товары, как пшеница, кукуруза и домашний скот, и в ближайшее время данный список наименований должен значительно расшириться.

Бехруз Агаи, в свою очередь, заявил о создании совместной рабочей группы в составе экспортёров Ирана и Индии для контроля за реализацией совместных проектов. По его мнению, нужно работать над тем, чтобы доверие к порту Чабахар со стороны индийских и иранских инвесторов и представителей деловых кругов возрастало.