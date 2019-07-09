Нью-Дели, , 11:53 — REGNUM

Лидер партии неприкасаемых Бахуджан самадж парти (БСП) Маявати обвинила центральное правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в бедственном положении населения. Об этом 8 июля сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В своем аккаунте в Twitter Маявати подчеркнула, что в настоящее время абсолютное большинство индийцев находятся в бедственном положении из-за таких проблем, как инфляция, обнищание населения, безработица, неграмотность, нехватка пропитания. По словам лидера БСП, правительство во главе с Нарендрой Моди ставит перед собой нереальные цели, не обращая внимания на повседневные трудности, которые вынуждены преодолевать обыкновенные индийцы. Маявати обвинила правящую Бхаратия джаната парти (БДП) в том, что БДП кормит жителей Индии пустыми обещаниями богатства и процветания для всех.

Ранее во время представления нового федерального бюджета министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что к 2024 году объем ВВП страны превысит отметку в 5 трлн долларов. Многие эксперты и оппозиционные деятели Индии уже назвали планы правительства Моди нереалистичными. Напомним, что в настоящее время размер индийской экономики оценивается в 2,6 трлн долларов.