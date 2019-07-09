Нью-Дели, , 12:51 — REGNUM

Генеральный секретарь ведущей оппозиционной партии Индии Индийского национального конгресса (ИНК) Приянка Ганди заявила, что власть опьянила правящую Бхаратия джаната парти (БДП). Об этом 8 июля сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В своем аккаунте в Twitter Приянка Ганди подчеркнула, что Бхаратия джаната парти, победив на последних парламентских выборах, должна служить народу Индии, а не нападать на государственных служащих. Ранее сотрудники администрации парламентария от БДП Рама Шанкара Катхерии избили палками работника пункта взимания платы за пользование платными автомобильными дорогами в Агре, штат Уттар-Прадеш. Генеральный секретарь ИНК также усомнилась в том, что правосудие когда-либо свершится и активисты БДП получат по заслугам.

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По результатам голосования правящая Бхаратия джаната парти во главе с премьер-министром Нарендрой Моди смогла удержаться у власти, получив 303 из 543 мест.