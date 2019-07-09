9 июля 2019 | Время чтения 10 мин

Валентин Юшкевич, , 11:49 — REGNUM

Океанская немецкая подводная лодка U-864 времен Второй мировой войны вошла в историю дважды. И оба раза со знаком минус. Она была уничтожена 9 февраля 1945 года в Северном море к западу от норвежского г. Берген в свой первый же боевой поход. Одна из четырех выпущенных торпед с британской субмарины «Venturer» разломила U-864 пополам. Все 73 члена экипажа, включая немецких и японских авиаконструкторов, погибли. Если верить английским военным историкам это первый и единственный в мире случай уничтожения одной подводной лодкой другой, когда обе находились в подводном положении.

«Ртутная бомба» U-864 Norges Geotekniske Institutt

Но еще более сомнительную славу U-864 снискала себе намного позже, когда норвежские экологи начали бить тревогу. Оказалось, что немецкая подлодка везла на своем борту в Японию (союзницу нацистской Германии) секретные чертежи радиолокационных установок, подводных лодок и самолетов, а также элементы вооружения и ртуть, которую немцы часто использовали для производства детонаторов. Всего 1857 стальных фляг. По разным источникам общий вес ртути составлял от 60 до 67 тонн. С тех пор эту субмарину называют не иначе как «ртутная бомба» или «подводным Чернобыль».

«Зеленые воины Норвегии» против своего правительства

Как только в марте 2003 года минный тральщик обнаружил точное залегание погибшей подлодки у острова Федье в Северном море, независимые норвежские экологи (прежде всего отец и сын Курт и Рубин Оддекалв) стали призывать свое правительство принять незамедлительные меры по подъему и нейтрализации смертельно опасной находки. Нужно отдать должное настырным экологам — за короткое время им удалось вывести эту тему не только в топ норвежских, но и европейских новостей. Со своей стороны, в начале 2007 года, посчитав возможные расходы на операцию по предполагаемому подъему U-864, норвежское правительство ответило намерением забетонировать опасный участок и превратить его в подводный саркофаг. Это не устроило защитников окружающей среды и под их натиском, в 2009 году, министр рыбного хозяйства Норвегии Хельга Педерзен сделала заявление о том, что правительство все же проведет операцию по подъему. Она объяснила это решение «серьезным беспокойством о здоровье жителей побережья и учетом большого риска для рыболовства».

Тогда же прозвучала и сумма предполагаемых расходов на техническую операцию. Специализированная голландская компания Mammoet, участвовавшая в подъеме погибшей российской атомной подлодки «Курск», была готова выполнить эту миссию за 110 млн. евро.

Начало работ назначили на 2010 год, но норвежские власти взяли очередную паузу для проведения дополнительных исследований. С тех пор правительство с одной стороны и Курт Оддекалв («Норвежский союз охраны окружающей среды») вместе Рубином Оддекалвом (НКО «Зеленые воины Норвегии») увязли в непримиримой «позиционной войне».

Затонувшая U-864 U-864

Поднимать или хоронить, вот в чем вопрос

Достичь места залегания останков U-864 не самая сложная задача. Обломки лежат на глубине всего 150 метров и доступны даже для опытных дайверов, не говоря уже о современных технических средствах. Но ситуация осложняется, как минимум, двумя обстоятельствами. Носовая часть лодки (в которой и содержится основной смертоносный груз) неустойчиво лежит на подводном склоне, а значит, может поползти вниз и расколоться. Чтобы этого не произошло, в июне 2017 года под обломок была установлена огромная подпорка. Ситуация усугубляется еще и тем, что именно в этом месте проходят сильные морские течения поэтому страховки от форс-мажора нет.

В этих условиях власти Норвегии приняли решение засыпать опасное место песком и гравием, уверяя, что это устоявшаяся мировая практика, а решившись на подъем можно получить еще более опасные и непредсказуемые последствия. Операция по «захоронению» назначена на 2020 год и по подсчетам обойдется в 31 млн. евро (первоначальный расчет по бетонированию в 2007 г. исходил из суммы в 12 млн. евро).

«Зеленые воины» остаются непреклонными.

«Покрытие из песка и камня, которым норвежское правительство заваливает подлодку, не исключает утечку в долгосрочной перспективе. Норвегия просто не обладает опытом обращения с выбросами ртути: когда она вступает в контакт с углеродом и другими органическими веществами, образуется метилртуть, которая является очень опасным нейротоксином», — предупреждает Курт Оддекалв.

Среди российских экспертов в этом вопросе тоже нет единодушия. Так, бывший председатель Комитета по проведению подводных работ, вице-адмирал Тенгиз Борисов обращает внимание на то, что судя по имеющимся фотографиям ряд контейнеров с ртутью уже опасно лежит на открытом грунте, а сам обломок лодки слишком долго пробыл в морской воде.

«Попытка поднять контейнеры на поверхность может закончиться тем, что они разрушатся. Если будет принято решение их собирать, то сначала нужно помещать их там (в воде и на грунте) в еще одни герметичные контейнеры и только потом поднимать. Поднимать всю лодку при нынешнем уровне подводных аварийно-спасательных работ нецелесообразно и опасно» — уверяет Тенгиз Борисов.

Затонувшая U-864

Урановый след

Сейчас уже трудно проследить, когда к реальной информации о лежащей на дне моря ртути добавилась версия о возможной перевозке гитлеровцами еще и двух тонн оксида урана. Но по данным западных историков, тщательно изучавших обстоятельства гибели субмарины в государственных архивах Великобритании и США, этот факт пока не подтверждается. Так, по информации крупного американского военного исследователя Клэя Блэйра на борту U-864 находились: «…чертежи и детали ракетоплана Ме-163 Komet и реактивного истребителя Ме-262, а также подписанные контракты на их лицензионное производство в Японии; чертежи на другие летательные аппараты (Campini с Ju-1 по Ju-6); чертежи на подлодки типов Caproni и Satsuki; чертежи на радиолокационные установки фирмы «Siemens»; а также 1857 емкостей с ртутью…».

Нет никакого желания обвинять норвежских экологов в попытке сгустить краски для привлечения общественного внимания к серьезной проблеме. Но тезис о том, что «тонны ртути и оксида урана, находящиеся на борту, в случае разрушения лодки могут смертельно отравить Северное и Баренцево моря» используется ими достаточно широко. При этом, насколько известно, никто из них до сих пор не сделал очевидного шага и не обратился, например, за помощью в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), полномочий и возможностей которого вполне достаточно, чтобы дать ответ на этот вопрос.

Пока же «зеленые воины» ссылаются на источники, которые говорят, что «лодка могла перевозить уран»… И сетуют на то, что норвежское правительство не делится с ними и всем мировым сообществом никакой информацией, предпочитая действовать в одиночку, возводя саркофаг.

Велика ли опасность?

Но даже если вывести за скобки урановую составляющую и рассматривать только ртуть, то ее количества при неблагоприятном развитии событий хватит, чтобы вызвать экологическую катастрофу. Причем не только в Норвегии. Именно на это упирал Курт Одделкав в своем письме российскому министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину: «Союз охраны природы Норвегии считает, что саркофаг из щебня и песка, который был возведен над затонувшей подлодкой норвежским правительством в сейсмоопасном регионе, не защитит акваторию от возможной утечки ртути. Если катастрофа произойдет, то ртуть дойдет до Баренцева моря и российских берегов за 13−14 дней».

Российский эксперт-океанолог Владимир Латка так комментирует возможные последствия: «Опасность реальна. Метилртуть это один из самых опасных загрязнителей. Он поступает в круговорот веществ в природе и крайне долго выводится из организма. По пищевым цепочкам идет очень быстрое накопление… Это ударит по верхушкам пищевых цепей. Сначала по хищной рыбе, потом по морским млекопитающим, которые потребляют эту рыбу.».

Нетрудно догадаться, что в опасности действительно окажется вся экосистема Арктики, включая человека… Вне зависимости от его государственной принадлежности.

При чем здесь Россия?

Следует заметить, что норвежские экологи обратились за помощью к российской стороне в очень непростой период отношений между двумя странами. По оценке пoсла Рoссии в Oслo Теймураза Рамишвили сейчас они даже хуже, чем во времена холодной войны и практически нахoдятся «в тoчке замерзания».

И в этих условиях Курт Оддекалв, не боясь быть записанным на родине в «национал-предатели», официально дважды обращается к российскому правительству.

«Мы не хотим, чтобы Норвегия своими необдуманными действиями спровоцировала острое загрязнение, которое останется в морской среде на тысячи лет. Поэтому мы повторно просим, чтобы российские власти связались с правительством Норвегии, попросили прекратить строительство над подлодкой ненадежного саркофага и совместными усилиями подняли опасный груз», — объясняет свою позицию норвежский эколог.

Эту позицию можно расценивать и как своеобразный шаг отчаяния. В том же (втором) письме в Россию, Курт с негодованием обращает внимание на «решение норвежского правительства разрешить компании Nussir начать добычу меди в муниципалитете Квалсунн. Отходы от производства будут сбрасываться непосредственно в национальный фьорд Реппарфьорд, известный своим лососевым промыслом». Оддекалв называет подобные решения позором для своей страны. Впрочем, его правительство так, похоже, не считает. Ведь Норвегия остается единственной арктической страной, которая не подписала Конвенцию по предотвращению загрязнения моря.

В этой связи журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Дарья Митина напоминает, что, Норвегия вообще демонстрирует приоритет национального права над правом международным. Исходя из всех этих составляющих, российская журналистка с большим скепсисом смотрит на возможность двух стран провести в ближайшее время успешную совместную операцию по обезвреживанию опасного груза в Северном море. По ее мнению хоть как-то столкнуть дело с мертвой точки может только «интернационализация процесса».

С ней, отчасти, соглашается и член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Владислав Жуков: «Российская политическая партия «Зеленые» обратилась в ООН и Европарламент по этому вопросу. Думаю, что российская Общественная палата тоже может подключиться. То есть гражданские институты и СМИ могут подтолкнуть Норвегию к качественному решению вопроса. Мы со своей стороны готовы оказать помощь в мониторинге ситуации, технологическом решении, экспертной оценке и думаю рассмотреть этот вопрос на уровне наших экспертных площадок».

Другими словами Россия проявляет обеспокоенность, готова оказать необходимую консультационную помощь, но в любом случае не в состоянии воздействовать на решение Норвегии и не будет делать первые шаги в этом направлении. В конце концов, груз находится на ее территории и это полностью норвежская зона ответственности. Впрочем, есть и еще одни деликатный момент, о котором не любят говорить вслух…

Всюду деньги, господа…

Как было сказано выше операция по подъему ртути со дна Северного моря явно не из дешевых. И здесь возникает много закономерных вопросов. Если Россия будет принимать техническое участие операции, то готова ли за это заплатить Норвегия? Или Россия должна сделать свой бескорыстный (и немалый) вклад в спасение планеты Земля? Или за дело действительно должны взяться «всем миром»? Иногда в таких диспутах справедливо раздаются размышления о возможности (и даже необходимости) финансового и организационного участия в подъеме подлодки третьих государств. Прежде всего, Германии. Определенная логика в этом есть. Ведь это именно ее военное наследие угрожает сейчас Арктике. Но немцы пока молчат, как молчит и большая часть так называемой «мировой общественности». Все знают, все замерли и все ждут… Наверное 2020 года, когда по плану норвежского правительства лодку в очередной раз начнут засыпать песком и щебнем.