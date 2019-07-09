Нью-Дели, , 12:21 — REGNUM

В Индии состоялись успешные испытания противотанковых управляемых ракет (ПТУР) третьего поколения NAG. Об этом 8 июля сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на отчет Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO).

Официальные представители DRDO подчеркнули, что испытания ракет NAG проводились как в светлое, так и в темное время суток. По правительственной информации, все три запуска прошли крайне успешно. Ожидается, что в ближайшее время будет проведен ряд дополнительных тестовых запусков ракетных систем с целью исследования и точного определения их поражающих способностей.

В 2018 году Совет по оборонным закупкам Индии одобрил приобретение ракетных систем NAG, разработанных и изготовленных Организацией оборонных исследований и разработок Индии. Общая стоимость сделки составит 5,24 млрд рупий (примерно 76,5 млн долларов). Ракетные системы будут установлены на улучшенные бронетранспортеры.