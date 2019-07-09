Нью-Дели, , 11:03 — REGNUM

Индия выразила дипломатический протест по поводу нового доклада ООН по ситуации в индийском штате Джамму и Кашмир. По сообщению индийского новостного издания NDTV Кхабар, указанный доклад был опубликован Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 8 июля.

В официальном заявлении министерство иностранных дел Индии выступило с жесткой критикой нового доклада по Кашмиру, окрестив его «лживым и мотивированным». Индийское внешнеполитическое ведомство особо подчеркнуло, что своими действиями УВКПЧ «оправдывает и узаконивает терроризм». В указанном заявлении Нью-Дели заявил, что новый доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека нарушает суверенитет и территориальную целостность Индии, а также не принимает в расчет проблему трансграничного терроризма в регионе Джамму и Кашмир. МИД Индии подчеркнуло: «Доклад ООН является попыткой искусственным образом приравнять самую большую и динамичную демократию мира к стране, открыто поддерживающей терроризм».

Отметим, что опубликованный доклад стал вторым официальным отчетом ООН по ситуации с правами человека в индийском Кашмире. Первый подобный доклад был обнародован в июне 2018 года и вызвал шквал осуждения среди индийской общественности. Согласно указанному докладу, в Кашмире наблюдаются массовые нарушения прав и свобод человека, в том числе убийство гражданских и превышение полномочий силами безопасности.