Владивосток, 9 июля 2019, 11:05 — REGNUM
Выпад грузинского журналиста Георгия Габуния в эфире «Рустави 2» в сторону России и президента Владимира Путина был целью подогрева существующих русофобских настроений, и в какой-то мере оппозиция добилась желаемого — сторонники, пусть и незначительные, появились, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева.
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Политолог добавила, что если Георгий Габуния останется работать на грузинском телевидении, то это говорит о продолжении и скорее реализации этого вектора со стороны оппозиции.
Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционный канал в Грузии «Рустави 2», бенефициаром которого выступает Михаил Саакашвили, адресовал президенту России ВладимируПутину текст с наличием нецензурной бpани. Общественность обеих стран уже осудила хамскую выходку журналиста Габунии.
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