Пхеньян, , 12:03 — REGNUM

Руководство Северной Кореи меняет свой подход к переговорам с США: об этом свидетельствует назначение нового специального представителя. Им стал бывший посол КНДР во Вьетнаме, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на дипломатические источники.

По информации агентства, соответствующее решение было принято вскоре после блиц-встречи лидеров США и КНДР в Демилитаризованной зоне 30 июня. Теперь команду северокорейских переговорщиков возглавит Ким Мён Гиль, имеющий большой опыт взаимодействия с США. Бывший спецпредставитель, Ким Хёк Чхоль, по всей видимости, попал в опалу после неудачного саммита в Ханое, предполагает агентство.

США и КНДР возобновили переговоры на рабочем уровне, чтобы выйти из сложившегося тупика. США на данных переговорах представляет спецпредставитель Стивен Бигэн, служащий в Госдепартаменте под руководством Майкла Помпео.