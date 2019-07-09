Сеул, , 11:02 — REGNUM

Единственный южнокорейский производитель воздушной военной техники Korea Aerospace Industries провёл испытания новейшего вертолета для вооруженных сил. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Машина получила название LAH (light armed helicopter — легкий бронированный вертолёт). Это уже вторая отечественная разработка: в 2013 началось производство первого южнокорейского вертолёта KUH-1 Surion. Что касается LAH, то он оснащён 1032-сильным двигателем и предназначен, главным образом, для выполнения транспортных и поддерживающих задач. Подробные лётные характеристики и данные о вооружении до сих пор засекречены.

Разработка LAH началась ещё в 2015 году; всего за четыре года инженерам удалось создать работающий лётный прототип. Ожидается, что к ноябрю 2022 года разработка вертолёта будет завершена, он поступит в серийное производство и будет принят на вооружение.