Сеул, , 11:31 — REGNUM

Правительство Южной Кореи объявило о подготовке симметричных мер в качестве ответа на торговые ограничения, ранее установленные Токио. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министра финансов Хон Нам Ки.

Сеул уже подал жалобу в ВТО, обвинив правительство Японии в создании неконкурентных условий с помощью введения ограничений на импорт полупроводников и дисплеев из Южной Кореи. Кроме того, министерство финансов планирует также ограничить ввоз японской высокотехнологичной продукции. В то же время, министр признал, что подобный конфликт повлечёт последствия, невыгодные для обеих сторон, и призвал урегулировать противоречия в кратчайшие сроки.

Отношения Японии и Южной Кореи испортились ещё в конце 2018 года из-за ряда военных инцидентов, а затем конфликт усугубился после ареста имущества японских компаний, эксплуатировавших труд корейцев в колониальный период (1910−1945).