Пхеньян, , 12:14 — REGNUM

Согласно информации из дипломатических источников, ещё 30 июня, во время исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, глава Белого дома предложил открыть в Северной Кореи постоянный центр связи. Об этом сообщает 8 июля южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Между странами не существует дипломатических отношений, и единственные способы коммуникации — через постоянное представительство КНДР при ООН, расположенное в Нью-Йорке, и по линии спецслужб. Президент США предположил, что создание подобного центра позволит активизировать контакты между двумя странами и придать новый импульс переговорам, пояснил источник. Подобная инициатива уже обсуждалась во время саммита в Ханое, однако не получила продвижения из-за провала переговоров.

В то же время, США не готовы идти на уступки и требуют полной денуклеаризации КНДР. Пхеньян же настаивает на поэтапном процессе и ведёт переговоры о частичной отмене санкций Совета Безопасности ООН.