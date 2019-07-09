Токио, , 12:47 — REGNUM

В японской префектуре Ямагути обеспокоены последствиями размещения американских ПРО «Aegis Ashore» на территории префектуры. Во многом это объясняется опасениями вреда здоровью от электромагнитных волн и полей, которые будут сопровождать работу РЛС (радиолокационных станций). Кроме того, жители предполагают, что возможный удар от Северной Кореи естественным образом придется на места размещения ПРО. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», 3 июля префектуру посетил министр обороны Японии Такэси Ивая, чтобы извиниться за ошибку правительства в местах размещения систем. Неправильный отчет министерства только усугубил ситуацию. «Вся префектура остается против. Министерство все больше отдаляется от того, чтобы заручиться нашей поддержкой», —заявил губернатор префектуры Ямагути Цугумаса Мураока.