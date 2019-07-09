Токио, , 11:10 — REGNUM

В выборах в Палату советников Японии (Верхняя палата парламента) участвуют 104 женщины — это рекорд за все время избирательных компаний. Наблюдатели подчеркивают, что большинство из них надеются на уменьшение влияния правящей Либерально-демократической партии Японии, где преобладают мужчины. Выборы намечены на 21 июля.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», 4 июля официально стартовала предвыборная кампания и женщины составили 28,1% от 370 кандидатов, что является рекордным показателем. Значительная часть женщин выдвигает свою кандидатуру от оппозиционных партий.

Рост числа женщин — это результат принятия в 2018 году закона, в соответствии с которым политические партии должны выдвигать равное количество кандидатов-мужчин и кандидатов-женщин на национальных и муниципальных выборах. Однако не у всех партий это получилось. К примеру, в списках правящей ЛДПЯ только 15% женщин. «Мы заслуживаем критики, потому что, судя по всему, недостаточно постарались», — сказал премьер-министр Синдзо Абэ.