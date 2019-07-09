Копенгаген, , 12:07 — REGNUM

ЕС настоятельно рекомендует руководству Ирана немедленно сменить свой внешнеполитический курс, в особенности, изменить свои планы по выходу из Всеобъемлющего соглашения 2015 года. Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич заявила, что ЕС крайне обеспокоен решением Ирана преступить допустимую границу в плане обогащения урана, нарушив таким образом «ядерную сделку» 2015 года. Косьянчич отметила, что ЕС настоятельно рекомендовал этого не делать — об этом пишет датская газета «BT».

Министр иностранных дел ФРГ также поддержал призыв ЕС и заявил, что Германия ожидает дополнительной информации от МАГАТЭ.

Франция отреагировала более сдержано и заявила о своем намерении начать переговоры между участниками «сделки».

Представители Великобритании высказались за выполнение условий договора с Ираном 2015 года, но при этом также призвали Иран сменить свое отношение к его выполнению.