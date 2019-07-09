Москва, , 10:25 — REGNUM

Оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей в прямом эфире грузинского телеканала «Рустави 2» выглядят нелепо и показывают лишь слабость журналиста Георгия Габунии, сообщила в своем телеграм-канале телеведущая Ксения Собчак.

«Опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо и скорее показывает слабость позиции», — написала телеведущая.

По её словам, всё, что произошло в прямом эфире — это какая-то подростковая выходка, которая скорее отпугивает нормальных людей, чем привлекает. Телеведущая также сравнила выходку на телеканале с риторикой оппозиционного блогера Алексея Навального.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Габуния начал свою авторскую программу в эфире «Рустави 2» с нецензурной ругани в адрес российского лидера Владимира Путина. Это вызвало бурную реакцию у местных жителей, которые пришли к зданию телецентра и потребовали отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия и увольнения журналиста.

Граждане были возмущены поведением журналиста. Они говорили, что можно не соглашаться с политикой Москвы, но никому не позволено оскорблять в прямом эфире главу государства.

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