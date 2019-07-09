Иерусалим, , 11:56 — REGNUM

8 июля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Инициатором разговора выступила израильская сторона. Об этом сообщило израильское информационное агентство Walla.

Главными темами разговора стали российско-израильские отношения, конфликт в Сирии, а также ситуация вокруг иранского ядерного соглашения. Стороны отметили важность поддержания постоянного диалога по ключевым вопросам. Кроме того, президент России пригласил главу израильского правительства в Москву на празднование 75-ой годовщины победы над фашистской Германией, которое состоится в следующем году.

Сообщается также, что премьер Нетаньяху выразил соболезнования от лица граждан Израиля в связи с трагической гибелью российских подводников в Баренцевом море.