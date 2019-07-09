Москва, , 10:24 — REGNUM

Законопроект о праве МВД выносить предостережения комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM9 июля.

Сейчас профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия в пределах установленной компетенции вправе осуществлять должностные лица органов прокуратуры Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и иных государственных органов, если такое право им предоставлено законодательством Российской Федерации.

Законопроект дает такое право сотрудникам МВД.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на то, что полицейские уже сейчас используют такую меру, как предупреждение.

«Мы знаем о случаях вынесения предостережений сотрудниками полиции, но сейчас они юридической силы не имеют», — сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).