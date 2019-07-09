Иерусалим, , 10:47 — REGNUM

8 июля по всему Израилю возобновились протестные акции эфиопской общины. Как сообщает израильское информационное агентство Walla, на этот раз серьезных нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Наиболее массовая демонстрация прошла в Тель-Авиве, где демонстранты прошли по главным улицам до площади Ицхака Рабина. Завершился протест митингом женщин, которые выступили с лозунгами «Это наши дети» и «Мама, я не стану следующей жертвой». Участники акций продолжают требовать увольнения офицера полиции, застрелившего представителя эфиопской общины.

Напомним, что протесты израильских эфиопов продолжаются уже неделю. Ранее демонстранты парализовали наземное транспортное сообщение по всей стране, а также учинили беспорядки.