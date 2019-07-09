Приштина, , 11:01 — REGNUM

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что избранный 3 июля 2019 года новый Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не может выступать с позиции своего государства, Испании, не признающей независимости Косово, а обязан придерживаться позиции ЕС в отношении независимости Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», заявление болгарского премьера вызвало возмущение у сербских политиков.

Так министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что позиция ЕС не заключается в том, что Косово является независимым государством, а потому следует уважать эту позицию, а не читать лекции новому главе МИД ЕС.

Сразу после этих заявления посол Сербии в Болгарии был вызван на беседу с министром иностранных дел Болгарии. Спустя несколько часов аналогичная беседа прошла между послом Болгарии в Сербии и Дачичем:

«Данное заявление болгарского премьера, сделанное при переговорах с ЕС, связано не с рыболовецкими квотами или качеством сербского сыра, но относится к вопросу о территориальной целостности Сербии», — заявил сербский политик.

В свою очередь премьер-министр Косово Рамуш Харадинай 7 июля лично поблагодарил Борисова за поддержку независимости Косово.