Турецкая Республика, , 10:21 — REGNUM

Уже сегодня, 9 июля, Анкара может получить первые российские зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает газета Haberturk.

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Уточняется, что погрузка комплексов была завершена накануне вечером, 8 июля. В Турцию С-400 будут доставлены двумя грузовыми самолётами, на два грузовых самолётами, которые вылетят с авиабазы в Твери, пишет ТАСС. Отмечается, что на первом этапе Анкаре будет доставлен один комплекс.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт с Россией на поставку ЗРК С-400 «Триумф», предназначенных для уничтожения средств воздушно-космического нападения, Турция подписала в 2017 году. Эта сделка, сумма которой оценивается в $2,5 млрд, привела к обострению отношений между Анкарой и Вашингтоном.

США считают, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО и позволят России получать разведданные о новейших самолётах. В этой связи Вашингтон в резкой форме неоднократно требовал отказаться от этого соглашения в пользу закупок у Соединённых Штатов зенитно-ракетных комплексов Patriot. Анкара ответила отказом.

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В начале июля президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что контракт с Россией на закупку ЗРК С-400 находится на стадии поставки, поэтому не может быть расторгнут. После получения российских ЗРК Анкара намерена начать их активно использовать.

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